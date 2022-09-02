Школы BINOM будут построены в каждом регионе

На днях в Нур-Султане запустили пятую школу-лицей нового поколения BINOM. Официальное открытие учебного заведения прошло с участием заместителя акима столицы Есета Байкена и других официальных лиц.

Новый объект получил имя выдающегося казахского просветителя Ыбырая Алтынсарина. И именно с него внедряется важная практика – все учебные заведения данной сети называть в честь известных деятелей казахского народа, внесших весомый вклад в развитие образования и науки.

Фото: BINOM

Обучение в школе-лицее будет вестись на двух языках, набор осуществляется по типовым правилам Министерства просвещения РК.

Фото: BINOM

Проект BINOM – это принципиально новый подход в системе образования. Учебные заведения, каждое – проектной мощностью 4 тыс. мест в 2 смены – оснащены передовыми технологиями и оборудованием высокого класса. Учитывая современные вызовы, такая материально-техническая база позволит развить функциональную грамотность учеников. Казахстанский бренд бесплатных инновационных школ уже стал хорошим подспорьем для государства в части предоставления качественного обучения и решения проблемы «трехсменки».

Фото: BINOM

Благодаря вводу пяти школ с мощностью по 4 тыс. ученических мест (в 2 смены) каждая нам удалось значительно снизить нагрузку со столичной системы образования и сократить дефицит ученических мест. В столице мы поэтапно переходим на реализацию крупногабаритных учебных заведений. По поручению главы государства значительно увеличен объем строительства объектов образования. Школы строим во всех районах города. Есет Байкен, заместитель акима Нур-Султана

Пилотные проекты ГЧП в сфере образования реализуются в столице с прошлого года. Учебные заведения, построенные инвесторами совместно с акиматом, пользуются активным спросом среди жителей города. Онлайн заявки на прием в BINOM закрываются меньше, чем за две минуты. Подобных учреждений катастрофически не хватает не только в столице, но и в регионах. В компании BI Group заверили, что школы в рамках данного проекта будут строиться во всех крупных городах.

Фото: BINOM

По поручению президента нашей страны к 2025 году необходимо построить 1000 школ, из которых 101 – по механизму ГЧП. Мы, как социально-ответственный бизнес, считаем своим долгом помогать стране в вопросах качества образования. Развитие человеческого капитала является самой правильной и надежной инвестицией в благополучное будущее нации. Пилотный проект BINOM, запущенный всего год назад, нашел отклик в сердцах многих казахстанцев и пользуется стабильным спросом. Проектная мощность школ закрывается уже в день старта, сотни детей записываются в резерв. Именно поэтому государством принято решение масштабировать проект BINOM, и следующим объектом планируется школа в Атырау. Айдын Рахимбаев, глава холдинга BI Group

Управление всеми образовательными процессами сети школ BINOM будет осуществляться некоммерческой организацией «Білім болашағы», главная цель которой – предоставление равных возможностей детям Казахстана в получении доступного и качественного обучения.

К направлениям деятельности НКО также относятся: развитие педагогического состава, подготовка учащихся к олимпиадам, предоставление стипендии для обучения в топовых вузах мира лучшим выпускникам школ BINOM и др.

В мае председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев после личного визита в BINOM предложил масштабировать проект по стране и построить школы нового формата в каждом регионе.