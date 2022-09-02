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Первые абоненты в Акмолинской области подключены к газу

Акмолинская область газопровод Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
2 сентября в пристоличном Аршалынском районе состоялось подключение жителей к магистральному газопроводу «Сарыарка». Торжественная церемония запуска прошла с участием руководителя региона Ермека Маржикпаева.
Сегодня для нашей области исторический момент. Благодаря поддержке главы государства и правительства в нашу область пришел газ. Идет поэтапный пуск газа в населенные пункты. На первом этапе мы подключим 20 населенных пунктов. В целом хотелось поблагодарить наших партнеров АО «КазТрансГаз Аймак», с которыми очень тесно сотрудничаем. В течение двух лет мы провели почти тысячу километров природного газа. Сегодня мы открыли кран для жителей 5 населенных пунктов Аршалынского района.Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

подключение

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Одним из первых абонентов в селе Турген стала семья Семенковых.

газопровод

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Мы многодетная семья, воспитали пятерых детей. Двое из них уже самостоятельные. Еще двое учатся в университете. Отрадно, что наш дом подключили первым. Для нашей семьи это большая честь. Жители села очень ждали газ, – поделился глава семьи Валерий Семенков.

газопровод

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отметим, что в 2019 году разработана проектно-сметная документация по десяти проектам строительства газораспределительных сетей в 17 населенных пунктах - Акбулак, Актасты, Арнасай, Бабатай, Турген, Донецкое, Анар, Аршалы, Берсуат, Байдалы, Ижевское, Шоптыколь, Волгодоновка, Разъезд 42, Койгельды, Жибек Жолы, Жалтырколь и автоматизированной газораспределительной станции в поселке Аршалы для подключения к магистральному газопроводу «Сарыарка».

Введенная в эксплуатацию автоматизированная газораспределительная станция «Аршалы» имеет пропускную способность 15000 м3/час. Всего проложено 345,92 км газовых сетей.

газопровод подключение

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В 2023 году завершающим этапом газификации Аршалынского района станет пуск газа в селе Жибек Жолы. К вводу в эксплуатации запланировано 229,054 км газовых сетей с установкой пяти газорегуляторных блочных пунктов.

Таким образом, с 2020 по 2023 год в районе будет введено в эксплуатацию 574,66 км газопровода. Доступ к природному газу получат 8230 жилых домов.

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