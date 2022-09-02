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Стали известны курсы валют на 3 и 4 сентября

торга на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов 2 сентября на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 472,36 тенге, поднявшись на 1,02 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,80 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс евро составил 471,47 тенге (-0,61).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,38 тенге (+0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-475 тенге, евро – 470-476 тенге, рос. рубль – 7,2-7,6 тенге.

Эти курсы валют будут действовать до следующих торгов в понедельник, 5 сентября.

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