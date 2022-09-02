Стали известны курсы валют на 3 и 4 сентября

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов 2 сентября на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 472,36 тенге, поднявшись на 1,02 тенге, сообщает Zakon.kz.

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