Жители Костанайской области поддерживают стратегический курс развития государства

Новый программный документ, вышедший 1 сентября, затронет различные сферы жизни, изменения коснутся как социальной стороны, так и ряда законодательных мер.

Директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко отметил, что меры, которые упомянул Касым-Жомарт Токаев в своем Послании, касающиеся получения качественного профессионального образования, очень важны.

Президент точно отметил, что будущие казахстанцы должны получать качественное образование на всех этапах, включая детский сад, – говорит Дмитрий Павленко.

По его словам, важно получать конкурентоспособное профессиональное образование, для этого необходимо, чтобы наши учебные программы были направлены на подготовку специалистов для реального сектора экономики.

Такой посыл главы государства наше учебное заведение исполняет на протяжении последних нескольких лет. Мы тесно сотрудничаем с костанайскими предприятиями – флагманами казахстанского машиностроения, такими как Allur Group, АО Агромаш Холдинг КZ, строящийся завод KamLitKZ, которые являются нашими социальными партнерами. Дмитрий Павленко

Глава колледжа добавил, что в их учреждении идет подготовка специалистов именно той направленности и тех компетенций, которые требуются на эти предприятия.

Мы согласовываем учебные планы и программы. Чтобы увидеть, насколько наши учащиеся достигают результатов по компетенциям, представители предприятий – постоянные участники наших выпускных и промежуточных экзаменов. Сейчас нами активно используется демонстрационный экзамен, это когда студент не в теории, а на практике показывает свои умения и навыки на автомобиле, которые были указаны в задании билета. Такие демонстрационные экзамены у нас проходят в течение трех дней. Таким образом, мы готовим специалистов с компетенциями для реального сектора экономики. Дмитрий Павленко

Коллектив Костанайского колледжа автомобильного транспорта большой и слаженный. Около 50% его составляют женщины, и при обсуждении программного документа их очень порадовало снижение пенсионного возраста, а также увеличение выплат пособий по уходу за ребенком до полутора лет.