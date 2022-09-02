Цены на продукты больше всего выросли в Мангистауской области

По данным Бюро национальной статистики, самая высокая годовая инфляция cреди регионов в августе наблюдалась в Мангистауской области – 19,3% (выше на 3,2% республиканского уровня), сообщает Zakon.kz.

Самая низкая инфляция отмечена в Алматинской области – 13,6% (ниже республиканского показателя на 2,5%).

В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали в Мангистауской области – на 25,8%, значение ниже республиканского уровня (20,8%) в Алматинской области – 18,4%. Бюро национальной статистики

При этом непродовольственные товары стали дороже в Нур-Султане – на 21,6%, дешевле – в Алматы – 12,5%. Среднее значение индекса непродовольственных товаров по РК в августе было зафиксировано на уровне 15,5%.

Платные услуги за год больше всего подорожали в области Ұлытау – на 15,8%, в Актюбинской области подорожание оказалось ниже республиканского уровня на 3,8%, составив 6,3%.

По продовольственной корзине по сравнению с июлем в августе больше всего крупы подорожали в столице – 7,4%, масла и жиры в Алматы – на 3,5%, молочные продукты в Акмолинской области – 7,1%, фрукты и овощи подешевели во всех областях Казахстана.

Как отмечают статистики, по непродовольственным товарам одежда и обувь в августе сильно подорожали в Акмолинской области – 4,5%, моющие и чистящие средства в Нур-Султане – 7,6%.

По платным услугам наибольший рост цен наблюдается по аренде жилья в Алматы – на 26,6% и тарифам на электроэнергию в столице – на 16,3%.

По Казахстану годовая инфляция в августе 2022 года составила 16,1%, за месяц – 1,4%.

Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года повысились на 20,8%, на непродовольственные товары – на 15,5%, платные услуги – на 10,1%.