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Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу

Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 2 сентября опубликовал в социальной сети видеоролик. В нем артист показал, как он с женой – Жулдыз Абдукаримовой – отвел детей в школу, сообщает Zakon.kz.

Фанаты с восторгом оценили новую публикацию певца в Instagram:

  • "Молодец!"

  • "Поздравляю!"

  • "Классный папа!"

  • "Люблю их семью!"

  • "Я не узнала Жулдыз!"

  • "Главное – дети счастливы!"

  • "Берегите детей и семью! Отлично выглядите!"

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова поженились в 2008 году. У супругов четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.

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