Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 2 сентября опубликовал в социальной сети видеоролик. В нем артист показал, как он с женой – Жулдыз Абдукаримовой – отвел детей в школу, сообщает Zakon.kz.

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