Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 2 сентября опубликовал в социальной сети видеоролик. В нем артист показал, как он с женой – Жулдыз Абдукаримовой – отвел детей в школу, сообщает Zakon.kz.
Фанаты с восторгом оценили новую публикацию певца в Instagram:
"Молодец!"
"Поздравляю!"
"Классный папа!"
"Люблю их семью!"
"Я не узнала Жулдыз!"
"Главное – дети счастливы!"
"Берегите детей и семью! Отлично выглядите!"
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова поженились в 2008 году. У супругов четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.
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