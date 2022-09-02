Тренер Багаудин Беков о бое Головкина: Противники будут "рубиться"

Известный казахстанский тренер Багаудин Беков поделился своим мнением о долгожданной трилогии Головкин — Альварес.

Багаудин Беков — олицетворение спорта и здорового образа жизни. Его послужной список впечатляет не только своим размером, но и разнообразием. Только послушайте: мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму лежа, кандидат в мастера спорта СССР по боксу и тяжелой атлетике, КМС по гиревому спорту, 1-й разряд по горному туризму и легкой атлетике, 2-й разряд по альпинизму.

Фото: Parimatch

С боксом у Бекова особые отношения. Многим он известен, как бывший тренер Ислама Каната, профессионального казахстанского боксера и призера Олимпийских игр. Багаудин регулярно следит за самыми интересными событиями на ринге, в том числе за нашумевшим противостоянием Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Общаясь со специалистами в области профессионального бокса, я вижу, насколько сильно разделились мнения по поводу прогнозов на этот бой. И только одно обстоятельство в них является общим для всех: при встрече равных соперников каждый специалист будет склонять чашу весов в пользу того, на чьей стороне его симпатии. Не думаю, что и мой прогноз будет исключением из этого ряда, но, тем не менее, предоставлю свои выкладки, и они будут в пользу Геннадия Головкина. Багаудин Беков

По мнению Бекова, путешествия Альвареса по весовым категориям являются не преимуществом, а недостатком с точки зрения физики. Организм изнашивается от резких перепадов и ограничений. Головкин, в свою очередь, стабильно работает в одном весе и только вносит легкие корректировки в свою рутину, что позволяет ему выдерживать большие нагрузки на тренировках и лучше восстанавливаться.

Что касается техники и тактики, между противниками есть принципиальные различия. Главное здесь то, как умело каждый из боксеров воспользуется своими наработками.

Оба боксера – отъявленные панчеры. А у любого панчера, по негласным правилам бокса, всегда есть шанс провести удар, который закончит бой на любом его отрезке. Сауль Альварес в большей степени контр-панчер, Геннадий — преимущественно атакующий панчер. Попытки изменить своей привычной тактике могут привести к краху. Это можно заметить по второму бою в серии, где Головкин стал больше работать вторым номером. Это выглядело как сдача инициативы. В итоге, несмотря на перевес Головкина по количеству точных попаданий, победу отдали Альваресу. Считаю, вина здесь лежит на Джонатане Бэнксе, новом на тот момент тренере Головкина. Багаудин Беков

Как тренер, Беков оценил вероятный исход развития боя и поведение бойцов.

Противники будут "рубиться", как говорят, "кость в кость". Что будет делать Головкин? Использовать главное правило бокса: приоритет за скоростью. Нужно вспомнить, как точно он ловил, будучи еще любителем, своих соперников встречными ударами, особенно правой, и применить это оружие. Когда это нужно делать? Всегда. Но особенно в первой половине боя. Альварес часто наносит в контратаке размашистые силовые удары. Что сделает или должен сделать Геннадий? Он должен провести ложную атаку, вызвав Альвареса на ответку, а дальше нанести мгновенный удар правой вразрез. Тогда бой закончится нокаутом либо на этом же ударе, либо на добивающей серии. Багаудин Беков

Сам Багаудин болеет, конечно же, за казахстанского чемпиона и с нетерпением ждет долгожданного события.

Как и все патриоты Казахстана, желаю нашему батыру убедительной победы! Багаудин Беков

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