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В Алматы сгорел Sprinter на газе

сгорел Sprinter Фото: Zakon.kz
Автомобиль марки Sprinter горел на Аль-Фараби – Сейфуллина. По словам владельца, задымился капот, машина воспламенилась. Водитель достал огнетушитель, но к автомобилю уже было невозможно подойти из-за пламени, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматы уточнили, что в салоне автомобиля было установлено ГБО (газобаллонное оборудование). В службу "101" позвонили проезжающие рядом очевидцы.

сгорело авто

Фото: Zakon.kz

Пожарные выехали на место в 16:54. По прибытии в 17:04 они обнаружили горение автомобиля на площади 8 квадратных метров. Загорание локализовано в 17:10, ликвидировано в 17:11.

Жертв и пострадавших нет.

Огонь в автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Многие автомобилисты при монтаже ГБО на свой автомобиль не учитывают, что техническое обслуживание ГБО является обязательным мероприятием и должно проводиться регулярно.Оперативный дежурный службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Антон Кияткин

Антон Кияткин добавил, что использование ГБО любого поколения неизбежно связано с повышенным риском.

Sprinter сгорел

Фото: Zakon.kz

пожарный, сгорело авто на газе

Фото: Zakon.kz

машина сгорела

Фото: Zakon.kz

Sprinter сгорел

Фото: Zakon.kz

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