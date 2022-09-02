В Алматы сгорел Sprinter на газе
Фото: Zakon.kz
Автомобиль марки Sprinter горел на Аль-Фараби – Сейфуллина. По словам владельца, задымился капот, машина воспламенилась. Водитель достал огнетушитель, но к автомобилю уже было невозможно подойти из-за пламени, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Алматы уточнили, что в салоне автомобиля было установлено ГБО (газобаллонное оборудование). В службу "101" позвонили проезжающие рядом очевидцы.
Фото: Zakon.kz
Пожарные выехали на место в 16:54. По прибытии в 17:04 они обнаружили горение автомобиля на площади 8 квадратных метров. Загорание локализовано в 17:10, ликвидировано в 17:11.
Жертв и пострадавших нет.
Огонь в автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Многие автомобилисты при монтаже ГБО на свой автомобиль не учитывают, что техническое обслуживание ГБО является обязательным мероприятием и должно проводиться регулярно.Оперативный дежурный службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Антон Кияткин
Антон Кияткин добавил, что использование ГБО любого поколения неизбежно связано с повышенным риском.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ