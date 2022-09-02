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Служебная собака нашла гашиш, спрятанный в машине

Нашла гашиш, спрятанный в машине Фото: polisia.kz
В Жамбылской области служебная собака нашла 600 г гашиша, спрятанного в автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Жамбылской области совместно с передвижной мобильной группой, сформированной в рамках спецоперации для патрулирования дорог, остановили для планового досмотра автомобиль. За рулем находился 46-летний алматинец.

Служебно-розыскная собака по кличке Барон учуяла наркотическое вещество.

Чтобы изъять его, полицейским пришлось разобрать сиденье, и только после этого обнаружили сверток с 600 г гашиша.

Подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере, которое наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Пресс-служба ДП Жамбылской области

В стране проводится полицейская спецоперация "Карасора", направленная на выявление преступных группировок, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков каннабисной группы в Шуской долине, а также ликвидацией каналов транзита героина. Для этого задействовано 140 служебно-розыскных собак, подготовленных для поиска наркотиков.

Также совершаются облеты южных регионов и привлекаются возможности аэрокосмической съемки. За три месяца спецмероприятия с помощью служебных собак уже выявлено 110 наркопреступлений. Изъято 926 килограммов психоактивных веществ: 919 кг марихуаны, 6 кг гашиша и 1 кг "синтетики". Заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности Аскар Мухаметкалиев

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