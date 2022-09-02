Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря

Министры финансов стран-членов G7 по итогам заседания согласовали введение лимита цен на российскую нефть, а также подтвердили планы по ограничению стоимости российского газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник, принимавший участие в переговорах. Потолок цен на российские нефтепродукты планируют ввести с 5 февраля 2023 года.

Лимит цен на нефть из России будет введен в соответствии со сроками эмбарго Евросоюза на российское топливо в рамках шестого пакета санкций.

При этом отмечается, что мера, по мнению ее разработчиков, будет наиболее эффективна только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, которые покупают российскую нефть в больших количествах, например, Индии.

Новость по теме G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газ

С идеей ввести потолок цен на российский нефтяной экспорт выступила Администрация президента США Джо Байдена. В конце июля президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Запад уже работает над механизмом ценового потолка. Ограничение цен ожидается на уровне $40-60 за баррель. Газета The Wall Street Journal 31 августа писала, что уровень потолка цен на нефть до сих пор обсуждается странами G7 (США, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Канадой и Японией).