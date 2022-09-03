Послание -2022: президент обозначал контуры казахстанской экономики

Известный финансовый эксперт, научный сотрудник КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов прокомментировал ключевые моменты нынешнего Послания президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Озвученное 1 сентября 2022 года обращение президента к народу Казахстана находится в русле его предыдущих Посланий и других концептуальных выступлений, в которых он обозначал контуры казахстанской экономики.

Ключевые моменты нынешнего Послания, по мнению эксперта, следующие:

Во-первых, глава государства сразу заявил, что основной целью экономической политики является повышение благосостояния народа. Это в принципе тоже традиционный посыл его выступлений и эта цель не раз заявлялась в качестве приоритета для работы правительства и экономической политики в целом.

В этот раз конкретизация была сделана по очень важным ключевым моментам, которые у общества на слуху, которые активно обсуждаются казахстанцами в течение последних нескольких лет, пояснил эксперт.

Как сказал глава государства, это понижение пенсионного возраста для женщин до 2028 года. Также есть озвученная им, не побоюсь этого слова, “революционная” инициатива, суть которой кроется в том, что половина инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета казахстанских детей. Научный сотрудник КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов

Таким образом, мы приближаемся к некой известной нам и нашему населению модели арабских стран, когда часть инвестиционных доходов распределяется на счета граждан, на счета детей, считает эксперт.

- После многих лет обсуждения все-таки решено такую модель внедрять и у нас, - говорит он. - Это действительно значимая революционная вещь, которая резко выделяет нынешнее Послание из ряда других. Хотя, конечно, и другие затронутые президентом аспекты сфер жизнедеятельности очень важны.

Обозначенные главой государства социально-экономические инициативы требуют финансирования и соответствующей перенастройки функционирования системы государственных финансов и экономики в целом. Поэтому этим вопросам уделено большое внимание. Было отмечено, что необходима дальнейшая оптимизация и в целом реформа налоговой системы. В связи с этим в следующем году будет подготовлен новый налоговый Кодекс.

Говоря об этом, эксперт подчеркнул важность указания президента о необходимости разгосударствления экономики, то есть снижения роли государства в экономических процессах не только в части собственно численности или количества активов госпредприятий, но в части участия государства в экономических процессах.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что недопустимо со стороны государства вмешиваться в ценообразование, поскольку это нарушает принципы функционирования соответствующих отраслей экономики, нарушает инвестиционную привлекательность, поэтому эта практика тоже будет сходить на нет. Научный сотрудник КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов

- Необходима демонополизация, поскольку монополизация наносит значительный урон функционированию экономики и нарушает экономические процессы, - отметил Вячеслав Додонов. - Поэтому демонополизация будет проводиться.

По мнению эксперта, в стране предстоит большая законодательная работа.

- Президент анонсировал разработку и принятие ряда новых законов и даже кодексов. Это, как я уже сказал, налоговый кодекс, а также градостроительный кодекса, будут разработаны новые законы о госзакупках. Это все будет способствовать прозрачности функционирования всех экономических процессов с участием государства, - заключил эксперт.