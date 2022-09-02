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Приговор экс-заместителю акима Атырауской области оставили в силе

Приговор экс-заместителю акима Атырауской области оставили в силе Фото: Zakon.kz
Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда пересмотрен в апелляционном порядке приговор в отношении заместителя акима Атырауской области Т. и руководителя Управления строительства Атырауской области Б., сообщает Zakon.kz.

Оспариваемым приговором Т. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 24 ч. 3, 366 ч. 4 УК ("Покушение на получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Б. признан виновным по ст. 28 ч. 5, 24 ч. 3, 366 ч. 4 УК ("Пособничество указанным действиям"). Приговором суда Т. назначено 10 лет, Б. – 5 лет лишения свободы.

Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам адвокатов осужденного Т., в которых они просили приговор отменить и оправдать подсудимого и по апелляционному ходатайству прокурора.

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В результате коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения либо отмены состоявшегося приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб и апелляционного ходатайства прокурора не имеется.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Т. и Б. оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное ходатайство прокурора – без удовлетворения. Пресс-служба Атырауского областного суда

В сентябре 2020 года первый замакима Атырауской области и начальник Управления строительства региона были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге.

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