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Иран задержал два беспилотных судна США в Красном море

Иран задержал два беспилотных судна США в Красном море Фото: pixabay
ВМС Ирана захватили в Красном море два морских беспилотника 5-го флота ВМС США, сообщает Zakon.kz.

Телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовало видео, снятое с палубы иранского эсминца "Джамаран". На кадрах видно, что моряки в спасательных жилетах производят осмотр двух дронов Saildrone Explorer, один из которых был выброшен за борт.

Говорится, что иранские военные дважды известили американские плавательные средства о возможном столкновении, после чего взяли под контроль два судна, чтобы избежать инцидента.

Затем иранская сторона переместила бесплотные аппараты в безопасный район и оставила их там, известив об этом американцев.

Как передает ТАСС, военно-морские силы (ВМС) США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море. Об этом инциденте рассказал представитель американского 5-го флота, чье имя не раскрывается.

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