"Северный поток" остановлен на неопределенный срок

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" остановлены на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале компании "Газпром" причиной остановки называют найденные неисправности в ходе проведения технического обслуживания на компрессорной станции "Портовая".

Была обнаружена утечка масла на оборудовании, входящем в состав двигателя. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens.

Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что полное устранение утечки масла на этом двигателе возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.