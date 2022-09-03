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Любимую пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен загрыз волк

Любимую пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен загрыз волк Фото: Instagram/ursulavonderleyen
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает Zakon.kz.

Труп пони в пятницу утром обнаружил муж политика, пишет газета Bild.

Инцидент произошел в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) всего в ста метрах от дома, где проживает семья Урсулы фон дер Ляйен.

На место прибыл ветеринар и сотрудник сельскохозяйственной палаты.

Вся семья ужасно расстроена этой новостью, - сказала изданию глава Еврокомиссии.

Политик занимается верховой ездой с детства, уточняет газета.

В Сельскохозяйственной палате сказали, что всего десять дней назад в шести километрах от Бургдорфа вол растерзал трех пони на другой ферме.

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