Любимую пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен загрыз волк

Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает Zakon.kz.

Труп пони в пятницу утром обнаружил муж политика, пишет газета Bild.

Инцидент произошел в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) всего в ста метрах от дома, где проживает семья Урсулы фон дер Ляйен.

На место прибыл ветеринар и сотрудник сельскохозяйственной палаты.

Вся семья ужасно расстроена этой новостью, - сказала изданию глава Еврокомиссии.

Политик занимается верховой ездой с детства, уточняет газета.

В Сельскохозяйственной палате сказали, что всего десять дней назад в шести километрах от Бургдорфа вол растерзал трех пони на другой ферме.