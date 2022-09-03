427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 69;
в Алматы – 36;
в Шымкенте – 11;
в Акмолинской области – 51;
в Актюбинской области – 10;
в Алматинской области – 9;
в Жетысуской области – 3;
в Атырауской области – 21;
в ВКО – 11;
в Абайской области – 4;
в Жамбылской области – 11;
в ЗКО – 43;
в Карагандинской области – 40;
в Улытауской области – 3;
в Костанайской области – 38;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 18;
в Павлодарской области – 17;
в СКО – 25;
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев.
449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Шымкенте – 53;
в Жетысуской области – 10;
в ВКО – 24;
в Абайской области – 6;
в ЗКО – 42;
в Карагандинской области – 93;
в Улытауской области – 12;
в Костанайской области – 77;
в Кызылординской области – 8;
в Мангистауской области – 21;
в Павлодарской области – 42;
в СКО – 61.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 358 789 человек.