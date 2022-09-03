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427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

медработники, карантин Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем в Казахстане выявили на 4 заболевших меньше. Меньше всего заболевших в Кызылординской, Жетысуской, Улытауской и Абайской областях, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 69;

  • в Алматы – 36;

  • в Шымкенте – 11;

  • в Акмолинской области – 51;

  • в Актюбинской области – 10;

  • в Алматинской области – 9;

  • в Жетысуской области – 3;

  • в Атырауской области – 21;

  • в ВКО – 11;

  • в Абайской области – 4;

  • в Жамбылской области – 11;

  • в ЗКО – 43;

  • в Карагандинской области – 40;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Костанайской области – 38;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 18;

  • в Павлодарской области – 17;

  • в СКО – 25;

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев.

449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Шымкенте – 53;

  • в Жетысуской области – 10;

  • в ВКО – 24;

  • в Абайской области – 6;

  • в ЗКО – 42;

  • в Карагандинской области – 93;

  • в Улытауской области – 12;

  • в Костанайской области – 77;

  • в Кызылординской области – 8;

  • в Мангистауской области – 21;

  • в Павлодарской области – 42;

  • в СКО – 61.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 358 789 человек.

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