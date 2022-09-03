427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем в Казахстане выявили на 4 заболевших меньше. Меньше всего заболевших в Кызылординской, Жетысуской, Улытауской и Абайской областях, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 69;

в Алматы – 36;

в Шымкенте – 11;

в Акмолинской области – 51;

в Актюбинской области – 10;

в Алматинской области – 9;

в Жетысуской области – 3;

в Атырауской области – 21;

в ВКО – 11;

в Абайской области – 4;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 43;

в Карагандинской области – 40;

в Улытауской области – 3;

в Костанайской области – 38;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 18;

в Павлодарской области – 17;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 5. Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев. 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Шымкенте – 53;

в Жетысуской области – 10;

в ВКО – 24;

в Абайской области – 6;

в ЗКО – 42;

в Карагандинской области – 93;

в Улытауской области – 12;

в Костанайской области – 77;

в Кызылординской области – 8;

в Мангистауской области – 21;

в Павлодарской области – 42;

в СКО – 61. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 358 789 человек. Читайте также Невролог объяснила, как распознать начало деменции по пищевым привычкам Диетолог назвала безопасную норму шоколада в день Врач назвала полезные пищевые привычки

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