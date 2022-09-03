Восемь полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Колумбии

Трагедия произошла в департаменте Уила. Президент страны Густаво Петро заявил, что происшествие является "явным саботажем" работы по установлению мира в Колумбии, передает Zakon.kz.

Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе, Уила. Мои соболезнования их семьям, – написал президент в Twitter.

Как пишут "Известия", личности злоумышленников, установивших бомбу на пути следования полицейской машины, пока неизвестны.

Глава полиции Колумбии Энри Санабриа написал в Twitter, что на место происшествия были направлены дополнительные силы для проведения расследования.

Ранее Петро призвал все действующие в стране вооруженные группировки отказаться от насилия и начать диалог с правительством.