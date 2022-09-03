Цены на электричество выросли на 100% для ряда предприятий Британии

Исследовательская группа Make UK, представляющая интересы британских производителей, заявила, что 6 из 10 предприятий страны на грани закрытия из-за высоких цен на электроэнергию, передает Zakon.kz.

По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год.

Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут, – цитирует ТАСС исследование.

Сообщается, что 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания "уже отстает от конкурентов в мире".

С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в £3 549 (1,6 млн тенге) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь £7,7 тыс. (около 3,6 млн тенге).

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни.