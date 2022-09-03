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Пьяный водитель разъезжал по улицам Экибастуза

Авто Фото: Zakon.kz
С начала года местными полицейскими выявлено свыше тысячи водителей, находившихся в состоянии опьянения при управлении транспортными средствами, передает Zakon.kz.

В ходе патрулирования ночью полицейскими была остановлена машина Nissan Terrano под управлением 43-летнего водителя. Как выяснилось по результатам экспертизы, транспортным средством мужчина управлял, будучи нетрезвым.

При дальнейшей проверке установлено, что водитель по решению суда уже лишен права управления транспортным средством на семь лет. Теперь водителю, не в первый раз позволившему себе путешествие "под градусом", грозит наказание.ДП Павлодарской области

Информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, лишены права управления транспортом, либо не имеют такого, можно сообщить по телефону 102 и на официальный аккаунт департамента полиции @dp_ pavlodar.

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