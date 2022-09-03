Новый глава МИОР принял присягу в правительстве
Открывая заседание, премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что Аскар Умаров освобожден от должности министра информации и общественного развития. Указом президента министром информации и общественного развития назначен Дархан Куандыкулы Кыдырали.
Новый член правительства принял присягу.
Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности, справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана. Клянусь.Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали
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Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
КазНУ (1991-1992);
Университет Мармара (1996);
Докуз Эйлюль университет (1997);
Эгейский университет (1998);
Стамбульский университет (2001);
повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006);
Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013).
Трудовой стаж:
Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005).