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Группу интернет-мошенников задержали полицейские в Казахстане

Преступность Фото: polisia.kz
Организаторы и члены преступной группы из семи человек задержаны совместными усилиями Управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО и Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

По словам полицейских, группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев. Роли каждого участника были распределены.

Организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем. Другие члены группы подбирали так называемых “дропперов” – лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, сирот-выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит.

Платежные карты передавались другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств.

Все задержанные водворены в ИВС . Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство.

На сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 200 млн тенге.

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