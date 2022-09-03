Президент посетит Костанайскую область, несмотря на пожары

Касым-Жомарт Токаев намерен придерживаться своего графика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передает Zakon.kz.

Несмотря на серьезный пожар, глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября. Руслан Желдибай

Он также уточнил, что в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион.

Фото: МЧС РК

Загорание лесного массива произошло 2 сентября в 20 км от Казанбасы на территории "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей.