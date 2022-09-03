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Президент посетит Костанайскую область, несмотря на пожары

Огонь Фото: МЧС РК
Касым-Жомарт Токаев намерен придерживаться своего графика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передает Zakon.kz.
Несмотря на серьезный пожар, глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября. Руслан Желдибай

Он также уточнил, что в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион.

Дым

Фото: МЧС РК

Загорание лесного массива произошло 2 сентября в 20 км от Казанбасы на территории "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей.

На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. В его состав вошли руководители государственных органов. Начальник ДЧС полковник Каримов Б.Т. выехал на место пожара. На базе ЦУКС МЧС развернута работа оперативного штаба. В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ "Семиозерное УЛХ". По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляет более 2 тыс. га. МЧС РК
Ирина Мишура
Токаев Касым-Жомарт Костанайская область
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