Крупный пожар разгорелся в кафе Усть-Каменогорска

На момент прибытия сотрудников ДЧС региона мансарда здания по улице Бажова была полностью объята огнем, сообщает Zakon.kz.

По деревянным конструкциям, а также по наружному утеплителю помещения огонь распространился молниеносно.

Спасатели справились с пожаром на общей площади 169 кв. м. Всего было задействовано 25 человек личного состава и восемь единиц техники. При тушении огнеборцами из здания было вынесено три газовых баллона. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Жертв и пострадавших нет.