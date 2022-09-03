Крупный пожар разгорелся в кафе Усть-Каменогорска
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
На момент прибытия сотрудников ДЧС региона мансарда здания по улице Бажова была полностью объята огнем, сообщает Zakon.kz.
По деревянным конструкциям, а также по наружному утеплителю помещения огонь распространился молниеносно.
Спасатели справились с пожаром на общей площади 169 кв. м. Всего было задействовано 25 человек личного состава и восемь единиц техники. При тушении огнеборцами из здания было вынесено три газовых баллона.Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области
Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Жертв и пострадавших нет.
ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о необходимости содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию и эвакуационные выходы.
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