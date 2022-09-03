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Анна Данилина вышла в третий круг US Open

Вышла в третий круг US Open Фото: ktf.kz
Лидер сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в 1/8 финала US Open-2022, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге турнира в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, казахстанка победила со счетом 6:1, 7:5 верьезных соперниц соперниц – испанку Алёну Большову и норвежку Ульрикке Эйкери, передает пресс-служба ФТК.

В третьем круге Анне и Беатрис предстоит сразиться с Эллен Перес из Австралии и Николь Мелихар-Мартинес из США.

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Анна Данилина вышла во второй круг US Open в парном разряде

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