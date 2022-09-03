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В подвале сгоревшего здания в Костанае найдено тело

В подвале сгоревшего здания в Костанае найдено тело Фото: Instagram/qostanai_tjd
Погибшего мужчину нашли в подвале сгоревшего оружейного магазина в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Личность погибшего пока не установлена, передает "Наша газета" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Пожар начался сегодня 3 сентября в 11:20. На улице Назарбаева загорелся магазин "Оружейная палата". Огонь перекинулся на кровлю ближайших зданий СТО и столовой. . В оружейном магазине начались взрываться боеприпасы

Огонь распространился на восемь частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

Пожар удалось локализовать в 14:29. Ликвидации до сих пор нет. Причина пожара устанавливается.

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По данным пресс-службы управления здравоохранения региона, шесть человек госпитализировали в стационары с ожогами различной степени, еще один от госпитализации отказался.

Всего работало 4 бригады скорой помощи, еще две находятся на месте. Помощь также оказывали жителям соседних домов, которые обращались к бригадам на месте. Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева

Ранее стало известно, что госпитализирован директор магазина "Оружейная палата" с 50% ожогами тела.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что в связи с пожаром был деформирован газопровод. Около 60 потребителей на улицах Козыбаева и Назарбаева были отключены от газа. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.

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Константин Вноровский
МЧС РК Костанай Костанайская область
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