Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Преступник убил женщину грифом от штанги в Нур-Султане

Преступник убил женщину грифом от штанги в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Труп женщины найден в подъезде многоэтажного дома в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Тело на лестничной площадке обнаружил один из жителей дома. Он позвонил на пульт 102.

Прибывшие на место полицейские установили, что женщина погибла насильственной смертью.

В течение суток оперативники столицы задержали на территории Акмолинской области 37-летнего подозреваемого. Выяснилось, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить женщине множественные удары.

Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Читайте также

В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуируют несколько сел

В подвале сгоревшего оружейного магазина в Костанае найдено тело

В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за пожаров

Константин Вноровский
Акмолинская область Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Автобусный маршрут продлят в Алматы
В Алматы продлят автобусный маршрут
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления