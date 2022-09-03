Преступник убил женщину грифом от штанги в Нур-Султане

Труп женщины найден в подъезде многоэтажного дома в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Тело на лестничной площадке обнаружил один из жителей дома. Он позвонил на пульт 102.

Прибывшие на место полицейские установили, что женщина погибла насильственной смертью.

В течение суток оперативники столицы задержали на территории Акмолинской области 37-летнего подозреваемого. Выяснилось, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить женщине множественные удары.

Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке.