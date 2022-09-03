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Twitter требует доступа к личной переписке Илона Маска на смартфоне

Требует доступа к личной переписке Илона Маска Фото: pxhere
Компания Twitter через суд потребовала от главы SpaceX Илона Маска передать все текстовые сообщения с его смартфона за первую половину 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишет агентство Bloomberg, такое решение соцсеть объясняет тем, что миллиардер скрывает доказательства по сделке о покупке компании за 44 млрд долларов.

Адвокаты Twitter также потребовали продемонстрировать сообщения за тот же период от главного помощника Илона Маска Джареда Бирчалла, который, как утверждается, принимал активное участие в финансировании покупки социальной сети. Юристы компании уверены, что Маск и его адвокаты действовали недобросовестно в рамках сделки.

Адвокаты Маска отрицают какие-либо правонарушения, связанные с досудебным обменом информацией. По их словам, скрывает реальную информацию, наоборот, сама компания Twitter.

Юристы утверждают, что соцсеть запустила кампанию по сокрытию свидетелей, которые имеют данные о количестве спама и ботов на платформе. Именно эти данные и стали причиной отказа Маска от приобретения социальной сети.

Поскольку усилия Twitter по сокрытию информации и свидетелей не увенчались успехом, теперь они пытаются отвлечь внимание этой чепухой. Адвокат Алекс Спиро

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