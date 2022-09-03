Полицейские ЗКО пожаловались на грубость начальника - проведено расследование

Председатель общественного объединения "Народ против коррупции" Аслан Утепов рассказал, что к нему на условиях анонимности обратились сотрудники полицейской службы Уральска, сообщает Zakon.kz.

Они пожаловались на своего начальника - руководителя ДП ЗКО Миржана Баймукашева, которого обвиняют в том, что он регулярно унижает подчиненных, не стесняясь в выражениях. Интернет-портал Ratel.kz опубликовал на YouTube запись такого разговора.

Корреспондент Zakon.kz связался с начальником пресс-службы ДП ЗКО Болатбеком Нургожиным, который подтвердил, что в отношении руководителя ДП ЗКО проведено служебное расследование.