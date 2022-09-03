Полицейские ЗКО пожаловались на грубость начальника - проведено расследование
Фото: polisia.kz
Председатель общественного объединения "Народ против коррупции" Аслан Утепов рассказал, что к нему на условиях анонимности обратились сотрудники полицейской службы Уральска, сообщает Zakon.kz.
Они пожаловались на своего начальника - руководителя ДП ЗКО Миржана Баймукашева, которого обвиняют в том, что он регулярно унижает подчиненных, не стесняясь в выражениях. Интернет-портал Ratel.kz опубликовал на YouTube запись такого разговора.
Корреспондент Zakon.kz связался с начальником пресс-службы ДП ЗКО Болатбеком Нургожиным, который подтвердил, что в отношении руководителя ДП ЗКО проведено служебное расследование.
При проведении служебного расследования опрашивались, в том числе и подчиненные Баймукашева. Рекомендовано отстранить его от обязанностей, после рассмотрения дискомиссией, протокол будет подан генералу, окончательное решение будет за ним. Начальник пресс-службы ДП ЗКО Болатбек Нургожин
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