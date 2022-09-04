Волонтеры партии Amanat выедут в Костанайскую область

Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов объявил, что партия "Amanat" открывает пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших при пожарах в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом он опубликовал в соцсетях.

Сегодня жители Костанайской области столкнулись со страшным стихийным бедствием. Пожар, разгоняемый ветром, уничтожает все на своем пути. Горят леса, предприятия и дома людей! Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов

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По его словам, ситуация на личном контроле Главы государства. Все необходимые меры предпринимаются. Правительством выделены соответствующие ресурсы.

Завтра с 9:00 часов во всех региональных филиалах партии "Amanat" будут открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших.

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Кроме того, будут сформированы волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла "Жастар Рухы", которые выедут в Костанайскую область для участия в восстановительных работах.

В это сложное время партия "Amanat" вместе с костанайцами! Мы вместе пройдем все испытания! Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов

Ранее стало известно, что сотрудники ЧС города Нур-Султан выехали на помощь своим коллегам в Костанайскую область.