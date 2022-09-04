В пожаре в Костанайской области никто не пострадал - глава МЧС Казахстана

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин во время ночной импровизированной пресс-конференции заверил казахстанцев, что на данный момент ситуация в Костанайской области стабильная, сообщает Zakon.kz.

Ситуация находится под контролем. На данный момент площадь возгорания больше 9 тыс. гектаров. Утром будет произведен облет. Также аэрокосмическая съемка уточнит размер площади возгорания. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

По его словам, проведена эвакуация людей из ближайших населенных пунктов. Ни один человек не пострадал. На помощь костанайским огнеборцам прибыли дополнительные силы и средства из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. На подходе коллеги из Карагандинской области и из столицы.

Новость по теме В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуируют несколько сел

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отметил, что главная цель сейчас – сохранить человеческие жизни.

Своевременная помощь оказывается. Разместили людей в социальных объектах – в двух школах и в интернате. Люди обеспечены питанием и водой. С ними работают медики и психологи. Основная цель сейчас - как можно скорее потушить пожар. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Известно, что 98 спасателей, 18 единиц пожарной техники столичного ДЧС под руководством заместителя начальника Службы пожаротушения полковника Р. Екишева отправились на помощь коллегам в борьбе с огнем в Аулиекольский район Костанайской области.

В связи с сильным природным пожаром в Костанайской области открыта горячая линия.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров.