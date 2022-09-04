Полицейский в Актюбинской области застрелил друга на охоте

Фото: polisia.kz

3 сентября в Хромтауском районе полицейский во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: