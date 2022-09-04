Полицейский в Актюбинской области застрелил друга на охоте
Фото: polisia.kz
3 сентября в Хромтауском районе полицейский во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, передает Zakon.kz.
Пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.
Управлением собственной безопасности ДП Актюбинской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".
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