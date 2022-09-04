Тело молодой женщины найдено в подъезде жилого дома в столице

Соседи нашли 34-летнюю убитую на лестничной площадке в крови, передает Zakon.kz.

Подозреваемого задержали в течение суток на территории Акмолинской области

Как сообщили в Департаменте полиции региона, накануне 37-летний мужчина во дворе познакомился с жертвой и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал бить потерпевшую. Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ведется расследование.