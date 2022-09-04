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Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает снижаться в Казахстане

коронавирус Фото: pixabay
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем выявили на 62 заболевших меньше. Ни одного заболевшего не выявлено в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 65,

  • в Алматы – 33,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 30,

  • в Актюбинской области – 8,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Жетысуской области – 4,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 5,

  • в Абайской области – 5,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 48,

  • в Карагандинской области – 39,

  • в Улытауской области – 7,

  • в Костанайской области – 35,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 20,

  • в Павлодарской области – 21,

  • в СКО – 30,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев.

468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Алматы – 94,

  • в Алматинской области – 16,

  • в Жетысуской области – 16,

  • в ВКО – 12,

  • в Абайской области – 7,

  • в ЗКО – 57,

  • в Карагандинской области – 97,

  • в Улытауской области – 10,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 17,

  • в Павлодарской области – 33,

  • в СКО – 69,

  • в Туркестанской области – 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 359 257 человек.

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