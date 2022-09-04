Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает снижаться в Казахстане

Фото: pixabay

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем выявили на 62 заболевших меньше. Ни одного заболевшего не выявлено в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 65,

в Алматы – 33,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области – 4,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 5,

в Абайской области – 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 48,

в Карагандинской области – 39,

в Улытауской области – 7,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 21,

в СКО – 30,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев. 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в Алматы – 94,

в Алматинской области – 16,

в Жетысуской области – 16,

в ВКО – 12,

в Абайской области – 7,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 97,

в Улытауской области – 10,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 32. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 359 257 человек. Читайте также Хирург рассказал, чем опасна привычка класть ногу на ногу

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