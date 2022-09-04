Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает снижаться в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 65,
в Алматы – 33,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 0,
в Жетысуской области – 4,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 5,
в Абайской области – 5,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 48,
в Карагандинской области – 39,
в Улытауской области – 7,
в Костанайской области – 35,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 21,
в СКО – 30,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев.
468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Алматы – 94,
в Алматинской области – 16,
в Жетысуской области – 16,
в ВКО – 12,
в Абайской области – 7,
в ЗКО – 57,
в Карагандинской области – 97,
в Улытауской области – 10,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 33,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 32.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 359 257 человек.