Более 4 тыс. жилых домов остались без света на юге Японии из-за мощного тайфуна

В префектуре Окинава бушует штормовое ветер, вызванный ураганом "Хиннамнор", передает Zakon.kz.

Местные власти уже ведут восстановительные работы, пишет ТАСС.

В субботу более 100 тыс. жителей Окинавы предупредили об эвакуации в связи с экстремальными погодными условиями и угрозой схождения оползней.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. В настоящий момент "Хиннамнор" движется в северном направлении вблизи южных японских островов.