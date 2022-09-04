Туристы погибли при восхождении на действующий вулкан на Камчатке

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход на Ключевскую Сопку 30 августа. Известно о шести погибших, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, пока трое оставались в лагере на высоте 3300 м, девять человек начали восхождение. Что-то произошло утром 4 сентября на высоте около 4150 м, в результате чего часть туристов упали в пропасть. Четверо погибли сразу, еще двое скончались позже, не приходя в сознание.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".