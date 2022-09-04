Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Туристы погибли при восхождении на действующий вулкан на Камчатке

закат Фото: pixabay
Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход на Ключевскую Сопку 30 августа. Известно о шести погибших, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, пока трое оставались в лагере на высоте 3300 м, девять человек начали восхождение. Что-то произошло утром 4 сентября на высоте около 4150 м, в результате чего часть туристов упали в пропасть. Четверо погибли сразу, еще двое скончались позже, не приходя в сознание.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Читайте также

10 человек пострадали во время природного пожара в Костанайской области

В Костанайской области прорабатывается вопрос объявления ЧС местного масштаба

Пожары в Костанайской области: не допущен переход огня на нефтебазе

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Автобусный маршрут продлят в Алматы
В Алматы продлят автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления