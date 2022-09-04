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Второй день тушат лесной пожар в Акмолинской области

лес Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Огонь разгорелся в Зерендинском филиале ГНПП "Кокшетау". В тушении задействованы пожарные, лесники, добровольные пожарные формирования, курсанты Академии гражданской защиты, передает Zakon.kz.
Производим окарауливание остатков продуктов горения. О ликвидации не сообщаем, так как, согласно сведениям "Казгидромета", сохраняется сухая, жаркая погода сегодня, а также порывистые ветра до 20 м/с. Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев

Общая площадь пожара – 104,5 га. Степная – 89,7. Лесная – 14,8 га, в том числе покрытая лесом – 14,8. Работают 16 единиц техники, 87 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

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Причина пожара устанавливается.

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