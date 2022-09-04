Подросток в Атырау помог спасти упавшего в реку трехлетнего малыша

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Инцидент произошел 2 сентября около 18:00 в реке Урал в районе Центрального физкультурно-оздоровительного комплекса, передает Zakon.kz.

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