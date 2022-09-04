Подросток в Атырау помог спасти упавшего в реку трехлетнего малыша
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Инцидент произошел 2 сентября около 18:00 в реке Урал в районе Центрального физкультурно-оздоровительного комплекса, передает Zakon.kz.
Мимо на лодке проплывал 16-летний юноша по имени Евгений Русаков, который сразу же пришел на помощь. Услышав голоса мужчины и мальчика-подростка о помощи, на место прибыли сотрудники батальона патрульной полиции, которые несли службу на стационарном посту, – рассказали порталу "Мой город" в Департаменте полиции Атырауской области.
Отмечается, что сотрудники вывезли пострадавших на берег и вызвали скорую.
С ребенком все в порядке.
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