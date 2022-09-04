Объявлен сбор средств в помощь пострадавшим при пожарах в Костанайской области
4 сентября в Домах дружбы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтерства будут развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей, – говорится в сообщении.
Сообщается, что эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями.
По предварительной оценке, пострадавшие граждане будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви.
В этой связи приоритетным является сбор денежных средств, которые необходимо перечислять на открытый для пострадавших расчетный счет: 8 747 482 64 49.
Координация данной работы возлагается на РГУ "Қоғамдық келісім".
По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) обращаться по тел. 8 705 558 05 08 – руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Управления общественного развития акимата Костанайской области Наталья Рамазанова.
2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Погиб пожилой инвалид, 10 человек получили ожоги и другие травмы.
Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.
Заведены уголовные дела.