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Объявлен сбор средств в помощь пострадавшим при пожарах в Костанайской области

АНК Фото: АНК
В связи с напряженной пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из ряда населенных пунктов Ассамблея народа Казахстана объявляет об организации акции помощи пострадавшему от пожаров населению, передает Zakon.kz.
4 сентября в Домах дружбы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтерства будут развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей, – говорится в сообщении.

Сообщается, что эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями.

По предварительной оценке, пострадавшие граждане будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви.

В этой связи приоритетным является сбор денежных средств, которые необходимо перечислять на открытый для пострадавших расчетный счет:  8 747 482 64 49.

Координация данной работы возлагается на РГУ "Қоғамдық келісім".

По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) обращаться по тел. 8 705 558 05 08 – руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Управления общественного развития акимата Костанайской области Наталья Рамазанова.

2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Погиб пожилой инвалид, 10 человек получили ожоги и другие травмы.

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