Объявлен сбор средств в помощь пострадавшим при пожарах в Костанайской области

Фото: АНК

В связи с напряженной пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из ряда населенных пунктов Ассамблея народа Казахстана объявляет об организации акции помощи пострадавшему от пожаров населению, передает Zakon.kz.

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