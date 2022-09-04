В Туркестанской области потушили крупный степной пожар
3 сентября в 13:40 произошло загорание сухой травы и кустарников на площади 10 га. Борьба с огнем сопровождалась сложными метеоусловиями. Шквалистый ветер свыше 25 м/с быстро распространял огонь по большой территории.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В борьбе со стихией было задействовано 70 человек и 8 единиц техники.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Пожар ликвидирован в 21:40.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В настоящее время в пожароопасныx зонаx области организовано дежурство из 35 работников и 4 единиц техники Туркестанского государственного регионального природного парка "Туркестан-Сырдарья".
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Аким области Дархан Сатыбалды держит ситуацию на личном контроле.