В Туркестанской области потушили крупный степной пожар

Возгорание произошло на территории филиала Туркестанского государственного регионального природного парка "Туркестан-Сырдарья", передает Zakon.kz.

3 сентября в 13:40 произошло загорание сухой травы и кустарников на площади 10 га. Борьба с огнем сопровождалась сложными метеоусловиями. Шквалистый ветер свыше 25 м/с быстро распространял огонь по большой территории.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В борьбе со стихией было задействовано 70 человек и 8 единиц техники.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Пожар ликвидирован в 21:40.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В настоящее время в пожароопасныx зонаx области организовано дежурство из 35 работников и 4 единиц техники Туркестанского государственного регионального природного парка "Туркестан-Сырдарья".

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области