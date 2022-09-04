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В Туркестанской области потушили крупный степной пожар

степь Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Возгорание произошло на территории филиала Туркестанского государственного регионального природного парка "Туркестан-Сырдарья", передает Zakon.kz.

3 сентября в 13:40 произошло загорание сухой травы и кустарников на площади 10 га. Борьба с огнем сопровождалась сложными метеоусловиями. Шквалистый ветер свыше 25 м/с быстро распространял огонь по большой территории.

спасатель

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В борьбе со стихией было задействовано 70 человек и 8 единиц техники.

спасатели

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Пожар ликвидирован в 21:40.

дым

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

К счастью, жертв и пострадавших нет.

дым

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В настоящее время в пожароопасныx зонаx области организовано дежурство из 35 работников и 4 единиц техники Туркестанского государственного регионального природного парка "Туркестан-Сырдарья".

пожарный

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Аким области Дархан Сатыбалды держит ситуацию на личном контроле.

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