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Умер аким Сарканского района области Жетісу

аким Фото: Талгат Кайнарбеков /пресс-служба акимата Жетісу
Талгат Кайнарбеков скончался на 54 году жизни в ночь с 3 на 4 сентября, передает Zakon.kz.
Талгат Канатович в разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкорган, акима городов Текели и Капшагай. С мая 2020 года руководил Сарканским районом. Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье и близким!Пресс-служба акимата области Жетісу

Талгат Кайнарбеков родился в селе Новопокровка Сарканского района.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Алматинский государственный университет имени Абая (1996), преподаватель истории.

  • Жетысуский государственный университет имени И. Джансугурова (2004), экономист.

  • Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2011), магистр государственного и местного управления.

Трудовой стаж:

  • Учитель физической культуры Кокозекской средней школы Сарканского района Талдыкорганской области (01.09.1986-01.09.1987).

  • Учитель физической культуры Кокозекской средней школы, село Кокозек Сарканского района Талдыкорганской области (25.12.1989-01.03.1990).

  • Учитель истории и государственного права Каргалинской средней школы, село Каргалы Сарканского района Талдыкорганской области (15.08.1996-01.07.1998).

  • Менеджер ТОО «Эльдорадо», город Алматы (02.08.1998-25.04.2001).

  • Начальник отдела промышленности, транспорта и связи аппарата акима города Талдыкоргана (31.10.2001-24.12.2002).

  • Заместитель акима Коксуского района, поселок Балпык би Коксуского района (23.12.2002-29.11.2004).

  • Заместитель акима города Талдыкоргана (29.11.2004-01.09.2010).

  • Заместитель акима города Талдыкоргана (01.09.2012-27.06.2013).

  • Аким города Текели Алматинской области (корпуса «А», заключен трудовой договор на 4 года) (27.06.2013-09.11.2016).

  • Аким города Капшагая Алматинской области (корпуса «А», трудовой договор заключен на оставшийся срок) (09.11.2016-01.07.2017).

  • Аким города Капшагая Алматинской области (корпуса «А», трудовой договор продлен на 4 года) (01.07.2017-11.07.2019).

  • Аким города Капшагая Алматинской области (политический государственный служащий) (11.07.2019-25.05.2020).

  • Аким Сарканского района Алматинской области (с 25.05.2020).

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