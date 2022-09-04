Умер аким Сарканского района области Жетісу

Фото: Талгат Кайнарбеков /пресс-служба акимата Жетісу

Талгат Кайнарбеков скончался на 54 году жизни в ночь с 3 на 4 сентября, передает Zakon.kz.

Талгат Канатович в разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкорган, акима городов Текели и Капшагай. С мая 2020 года руководил Сарканским районом. Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье и близким! Пресс-служба акимата области Жетісу Талгат Кайнарбеков родился в селе Новопокровка Сарканского района. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинский государственный университет имени Абая (1996), преподаватель истории.

Жетысуский государственный университет имени И. Джансугурова (2004), экономист.

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2011), магистр государственного и местного управления. Трудовой стаж: Учитель физической культуры Кокозекской средней школы Сарканского района Талдыкорганской области (01.09.1986-01.09.1987).

Учитель физической культуры Кокозекской средней школы, село Кокозек Сарканского района Талдыкорганской области (25.12.1989-01.03.1990).

Учитель истории и государственного права Каргалинской средней школы, село Каргалы Сарканского района Талдыкорганской области (15.08.1996-01.07.1998).

Менеджер ТОО «Эльдорадо», город Алматы (02.08.1998-25.04.2001).

Начальник отдела промышленности, транспорта и связи аппарата акима города Талдыкоргана (31.10.2001-24.12.2002).

Заместитель акима Коксуского района, поселок Балпык би Коксуского района (23.12.2002-29.11.2004).

Заместитель акима города Талдыкоргана (29.11.2004-01.09.2010).

Заместитель акима города Талдыкоргана (01.09.2012-27.06.2013).

Аким города Текели Алматинской области (корпуса «А», заключен трудовой договор на 4 года) (27.06.2013-09.11.2016).

Аким города Капшагая Алматинской области (корпуса «А», трудовой договор заключен на оставшийся срок) (09.11.2016-01.07.2017).

Аким города Капшагая Алматинской области (корпуса «А», трудовой договор продлен на 4 года) (01.07.2017-11.07.2019).

Аким города Капшагая Алматинской области (политический государственный служащий) (11.07.2019-25.05.2020).

Аким Сарканского района Алматинской области (с 25.05.2020). Читайте также Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам реализации Послания президента

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