Начали работу пункты приема гуманитарной помощи в Костанайской области

Во всех региональных филиалах Amanat приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи в пользу пострадавших от природных пожаров в Костанайской области. Необходимы товары первой необходимости, продукты питания, теплая одежда, гигиенические принадлежности, передает Zakon.kz.

В подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне. Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим, Костанай – мы вместе! – сказал волонтер из Алматы Жандос Талипов.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство. Потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни, – уверен доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Отметим, что первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора.

Фото: пресс-служба партии Amanat

2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Погиб пожилой инвалид , 10 человек получили ожоги и другие травмы.

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