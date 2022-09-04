В МВД напомнили казахстанцам об ответственности за уничтожение лесов
Фото: Instagram/qostanai_tjd
Министерство внутренних дел РК предупреждает, что в соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесов, сообщает Zakon.kz.
С соответствующим видеобращением выступил начальник управления Следственного департамента МВД РК Ермек Шульден.
Умышленное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, совершенные путем поджога или иным способом, в том числе и в результате загрязнения отходами и выбросами, квалифицируется статьей 341 Уголовного кодекса РК. Данное преступление относится к категории тяжких и влечет наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начальник управления Следственного департамента МВД РК Ермек Шульден
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