В МВД напомнили казахстанцам об ответственности за уничтожение лесов

Фото: Instagram/qostanai_tjd

Министерство внутренних дел РК предупреждает, что в соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесов, сообщает Zakon.kz.

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