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Внучку миллиардера в США похитили во время утренней пробежки

Внучку миллиардера в США похитили во время утренней пробежки Фото: Memphis Police Department
В США во время утренней пробежки похитили внучку миллиардера Джозефа Оргилла III, сообщает Zakon.kz.

34-летняя Элиза Флетчер — воспитательница детского сада, внучка магната Джозефа Оргилла III, основателя компании Orgill Inc, передает Fox News.

Преступление произошло в Мемфисе. Женщину силой усадили в темный внедорожник и увезли в неизвестном направлении. Семья Флетчер предлагает вознаграждение в размере 50 000 долларов за информацию о ее местонахождении.

Мобильный телефон и бутылка с водой, принадлежащие Флетчер, были обнаружены неподалеку от здания Мемфисского университета, возле которого пролегал маршрут пробежки.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний Клеота Эбстон. Мужчине были предъявлены обвинения в похищении Флетчер и фальсификации доказательств. Кроме того, был найден автомобиль, фигурировавший в деле. Поиски пропавшей женщины продолжаются.

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