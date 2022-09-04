Аружан Сагандыкова пробилась в основу юниорского US Open
Фото: ktf.kz
Аружан Сагандыкова впервые в карьере пробилась в основу юниорского US Open, сообщает Zakon.kz.
В финале квалификации Аружан Сагандыкова, занимающая в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) 58-е место, одолела американку Джульетту Пареху (№2062 Juniors ITF) со счетом 6:2, 6:3, передает пресс-служба ФТК.
В свою очередь Сандугаш Кенжибаева (№65 Juniors ITF) в борьбе в решающем сете супер тай-брейка уступила польке Веронике Эвальд (№77 Juniors ITF) – 6:4, 0:6, 7:10.
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ