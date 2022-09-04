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Аружан Сагандыкова пробилась в основу юниорского US Open

Пробилась в основу юниорского US Open Фото: ktf.kz
Аружан Сагандыкова впервые в карьере пробилась в основу юниорского US Open, сообщает Zakon.kz.

В финале квалификации Аружан Сагандыкова, занимающая в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) 58-е место, одолела американку Джульетту Пареху (№2062 Juniors ITF) со счетом 6:2, 6:3, передает пресс-служба ФТК.

В свою очередь Сандугаш Кенжибаева (№65 Juniors ITF) в борьбе в решающем сете супер тай-брейка уступила польке Веронике Эвальд (№77 Juniors ITF) – 6:4, 0:6, 7:10.

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