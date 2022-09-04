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СМИ: Из-за энергокризиса Большой адронный коллайдер могут остановить

Могут остановить Фото: CERN
Глава комиссии по управлению энергией Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Серж Клоде заявил, что из-за энергетического кризиса в Европе ЦЕРН рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера, сообщает Zakon.kz.

Клоде в интервью Wall Street Journal отметил, что ЦЕРН разрабатывает планы по остановке некоторых ускорителей частиц и рассматривает вопрос о том, как может быть остановлена работа коллайдера.

Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе, - сообщил он.

ЦЕРН стремится сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии и избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов, подчеркнул глава комиссии. Кроме того, организация уделит приоритетное внимание закрытию других ускорителей, что сократит общее потребление энергии на 25 процентов.

В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.

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