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Ситуация в Украине: военнообязанным украинкам запретят покидать страну, в Кельне проходят митинги

Ситуация в Украине 4 сентября Фото: Instagram/zelenskiy_official
Кабмин РФ одобрил выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

  • В немецком Кельне проходят митинги против поставок оружия в Украину, антироссийских санкций и расширения НАТО.

  • Песков: России есть о чем говорить с Зеленским — о выполнении российских условий по урегулированию ситуации в Украине.

  • Также Песков рассказал, что Владимир Путин не читает Telegram-каналы, в том числе и освещающие военные события, но регулярно получает их обзоры. Песков добавил, что глава российского государства не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях.

  • Остановка "Северного потока" произошла исключительно из-за действий и санкций западных стран и ЕС, так как они нарушили условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода – вице-премьер РФ Александр Новак.

  • Кабмин РФ одобрил выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины. Речь идет о выплатах лицам, которые вынужденно в срочном массовом порядке прибыли в Россию, сообщает сайт правительства.

  • С 1 октября военнообязанным украинкам запретят покидать страну – юрист Минобороны Владимир Смилка.

  • Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - написал президент Украины в Twitter.

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