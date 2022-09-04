Ситуация в Украине: военнообязанным украинкам запретят покидать страну, в Кельне проходят митинги

В немецком Кельне проходят митинги против поставок оружия в Украину, антироссийских санкций и расширения НАТО.

Песков: России есть о чем говорить с Зеленским — о выполнении российских условий по урегулированию ситуации в Украине.

Также Песков рассказал, что Владимир Путин не читает Telegram-каналы, в том числе и освещающие военные события, но регулярно получает их обзоры. Песков добавил, что глава российского государства не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях.

Остановка "Северного потока" произошла исключительно из-за действий и санкций западных стран и ЕС, так как они нарушили условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода – вице-премьер РФ Александр Новак.

Кабмин РФ одобрил выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины. Речь идет о выплатах лицам, которые вынужденно в срочном массовом порядке прибыли в Россию, сообщает сайт правительства.

С 1 октября военнообязанным украинкам запретят покидать страну – юрист Минобороны Владимир Смилка.