К тушению пожаров в Костнайской области привлечены военнослужащие

По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова подразделения соединений и частей Вооруженных сил привлечены к мероприятиям по локализации пожаров в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Первыми к местам пожаров прибыли более 120 десантников, переброшенных из столицы военно-транспортной авиацией, а также 45 военнослужащих постоянного состава местной бригады территориальной обороны, оказывающие помощь в эвакуации населения, говорится в сообщении министерства обороны РК.

Привлечены специалисты и военная техника, которая может быть использована для ликвидации пожара. Из регионального командования "Восток" направлены колонна специальной техники в количестве 31 единиц и 38 военнослужащих. Порядка 10 единиц спецтехники направлено в Костанайскую область из регионального командования "Астана".

Новость по теме Пожар в Костанайской области: при акимате создан информационный штаб

Фото: пресс-служба МО РК

Военно-воздушными силами задействована военно-транспортная авиация для переброски материальных средств и личного состава к кризисному району, а также 4 транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения на специальной подвеске.

Подразделения Вооруженных сил находятся на постоянной связи с оперативным штабом