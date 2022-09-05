Казахстанцы завоевали бронзу на турнире по карате в Баку

Представители команды Казахстана по каратэ Дидар Амирали и Кйсар Алпысбай заняли третье место на премьер-лиге по каратэ в Баку, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место в весе до 60 килограммов Алпысбай оказался сильнее иорданца Омара Шакрана, передает Olympic.kz

Амирали стал бронзовым призером в категории до 67 килограммов, победив марокканца Алами Анасса.

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