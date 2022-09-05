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Знаменитого баттл-рэпера Пэта Стея зарезали в Канаде

Убит Фото: Facebook/Pat Stay
Один из лучших баттл-рэперов Пэт Стей погиб на 37-м году жизни в результате ножевого ранения, полученного в Новой Шотландии в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром в воскресенье в центре Галифакса в канадской Новой Шотландии. Стея доставили в больницу, где он позже скончался от полученных ран, передает CBC.

Брат рэпера Пит Стей подтвердил смерть родственника.

На текущий момент полиция устанавливает подробности происшествия, а также ищет свидетелей.

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