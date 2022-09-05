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Пожар в окрестностях Актобе тушили более 6 часов

Сухостой горит Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Близ актюбинской промзоны горел сухостой. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Сухая трава в районе промзоны загорелась вечером 4 сентября. Сигнал об этом поступил пожарным в 16:56, сообщает "Диапазон".

Трава сгорела на площади 900 квадратных метров. На борьбу с огнем направили 48 человек, 30 водовозов, пожарные машины и трактор с плугом.

Пожар удалось потушить только в 23:25. Жертв и пострадавших нет.

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